Covid, Usa: via libera a vaccino Pfizer per bambini tra 5 e 11 anni

Negli Stati Uniti è arrivato l’ok definitivo delle autorità al vaccino della Pfizer contro il coronavirus per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. A dare il via libera sono stati i Cdc (Centers for disease control and prevention), che hanno raccomandato le iniezioni anche per questa fascia d’età e, di fatto, lanciato la nuova fase della campagna vaccinale. Nei giorni scorsi c'era stata l’approvazione dell’Fda (Food and drug administration ), che aveva detto sì per i bambini a una dose ridotta (un terzo di quella per gli adulti) e due iniezioni a distanza di tre settimane. La decisione interessa circa 28 milioni di bambini americani (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).