Covid, Oms: +3% casi e +8% decessi in 7 giorni nel mondo

Tra il 25 e il 31 ottobre a livello globale sono stati registrati poco più di 3 milioni di nuovi casi di Covid-19, con "una leggera tendenza al rialzo" (+3%). Nello stesso periodo si contano nel mondo oltre 50mila decessi con coronavirus, aumentati dell'8% rispetto ai 7 giorni precedenti. Sono i dati riferiti dall’Organizzazione mondiale della sanità nell’ultimo report settimanale sull’andamento della pandemia. Stando alle stime dell'Oms, il bilancio complessivo dei contagi Covid registrati dall'inizio della pandemia a livello globale ha superato quota 246 milioni di casi al 31 ottobre. Mentre sono quasi 5 milioni i decessi totali con coronavirus.

Anche nell'ultima settimana spiccano le variazioni relative all'Europa: l'unica regione Oms a registrare un incremento dei contagi (+6%), e la seconda per aumento dei decessi (+12%) dopo il Sud-Est asiatico (+50%).