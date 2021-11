Covid, è “Vax” la parola dell’anno

Vax e i suoi derivati

Le parole relative ai vaccini sono aumentate nel 2021- osserva la Bbc riportando la notizia -, con “vax” e i suoi derivati, come “double vaxxed” (con doppia vaccinazione), “unvaxxed” (non vaccinato) e “anti-vaxxer” (contrario ai vaccini). L'editore senior dell'Oxford Dictionary Fiona McPherson afferma che “vax” e' stata una scelta ovvia in quanto ha avuto "l'impatto più sorprendente".