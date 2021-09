Covid Austria, stop sussidi per chi rifiuta lavoro con obbligo vaccino

Nello stesso giorno in cui il governo italiano dà il via libera al nuovo decreto con cui rende obbligatorio, dal 15 ottobre e fino a fine anno, il Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati, l'Austria individua una nuova strategia contro i no vax. Dopo aver istituito l'obbligo per i non vaccinati di indossare la maschera Ffp2 – dunque non semplicemente la cosiddetta chirurgica – in tutti i negozi, ora Vienna ha annunciato una linea ancor più dura: il taglio della disoccupazione per coloro che rifiutano un lavoro che prevede la somministrazione obbligatoria del siero anti Covid. Dunque, il governo bloccherà i sussidi per chi non è vaccinato e rifiuta di presentare la domanda in quelle aziende che prevedono l'obbligo di vaccinazione.