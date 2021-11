3/11

Nella mappa di questa settimana, diminuiscono le regioni in verde in Italia: anche Liguria, Provincia di Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia tornano in arancione. In verde restano sei Regioni, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata

Covid Uk, agenzia del farmaco approva la pillola antivirale di Merck