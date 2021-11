4/11 ©IPA/Fotogramma

I soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema, spiega la circolare emanata con il parere di Cts e Aifa, possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster" (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente

