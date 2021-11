6/6 ©Ansa

Prima della conferenza stampa Speranza, Figliuolo e Locatelli, si sono incontrati a Palazzo Chigi per un punto della situazione, voluto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, per ribadire le motivazioni scientifiche alla base della scelta di somministrare la terza dose e per rilanciare la campagna vaccinale, anche in vista dell'arrivo della stagione più fredda che si porta dietro le malattie respiratorie