Covid Germania, verso la terza dose di vaccino per tutti

I ministri della Salute dei Laender si sono riuniti per fare il punto sui casi in crescita nel Paese: “Davanti a noi abbiamo settimane difficili". Sono 37.120 i nuovi contagi registrati in 24 ore dal Robert Koch Institut, 154 le vittime. L'indice di ospedalizzazione è in lieve ma costante salita, con 3,73 pazienti in terapia intensiva su 100mila abitanti. Secondo un sondaggio, il 57% della popolazione si dice favorevole all'obbligo vaccinale