Germania, Deutsche Bank: "1.000 euro per chi lavora in Smart Working"

40% delle ore di lavoro settimanali a distanza (in alcuni casi fino al 60%) il resto in presenza, un premio di 1.000 euro lordi ogni cinque anni e un nuovo laptop per chi è idoneo e aderisce allo smart working. Questa la formula di lavoro ibrido in Deutsche bank, all’indomani del primo accordo sindacale di questo tipo stipulato nel sistema bancario privato in Germania. Per questioni pratiche sono esclusi dall’accordo i dipendenti che lavorano nel trading così come non potranno lavorare da casa due giorni a settimana nemmeno i dipendenti delle filiali e degli uffici commerciali. La presenza allo sportello o in sede resta infatti fondamentale.