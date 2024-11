Mandati d'arresto Cpi per Netanyahu e Gallant. Biden: "Scandalosi"

I mandati di arresto della Corte penale internazionale sono "scandalosi", ha detto Joe Biden in serata commentando i mandati di arresto contro il premier israeliano Netanyahu e il suo ex ministro Gallant. La Cpi ha emesso i mandati di arresto 'per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza dall'8 ottobre 2023 e 'attacchi diffusi e sistematici contro i civili'. Israele insorge: "Decisione antisemita". L'Olanda si dice 'pronta a eseguire il mandato'. In Italia è scontro. 'Sosteniamo la Cpi, ma valuteremo con gli alleati', dice Tajani. 'Mandati d'arresto assurdi e filo-islamici', attacca la Lega. 'Sentenza sbagliata, ma dovremo applicarla', per Crosetto. Per il Pd, 'la sentenza va rispettata'. Il M5s: 'Embargo delle armi a Israele'.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: