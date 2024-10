Benjamin Netanyahu compie 75 anni: la storia del Primo Ministro

Detto Bibi, il leader del partito conservatore Likud è il primo politico ad esser nato nel Paese dalla sua fondazione nel 1948 e quello rimasto in carica più a lungo della storia d'Israele come capo del governo

Netanyahu, l’uomo che governa Israele quasi ininterrottamente dal 2009, è un personaggio molto controverso. Pur ricevendo critiche sia all’estero, sia in patria, è riuscito quasi sempre a garantirsi una maggioranza per governare. Nato il 21 ottobre 1949 è il primo ministro più longevo della storia d’Israele. Alla guida del Paese dal dicembre 2022, lo è già stato dal giugno 1996 al luglio 1999 e poi di nuovo ininterrottamente dal marzo del 2009 al giugno 2021. Ha guidato dunque nel complesso il Paese sinora per circa 16 anni.

Benjamin Netanyahu - ©Getty

Netanyahu e gli Stati Uniti Nato a Tel Aviv nel 1949, Benjamin Netanyahu ha trascorso una parte significativa della sua giovinezza negli Stati Uniti. Il futuro primo ministro d’Israele ha vissuto una prima volta oltre-Atlantico tra il 1963 e il 1967 quando la famiglia seguì il padre, uno storico, a cui era stato offerto un posto in un’Università americana. Netanyahu è ritornato poi negli Stati Uniti una volta completato il servizio militare in Israele prendendo una laurea presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Ma il suo rapporto con il paese a stelle e strisce non è finito lì. Nel 1982 fu nominato infatti il numero due della diplomazia israeliana a Washington diventando anche un volto noto nei media americani sui quali difendeva strenuamente, in ottimo inglese, il suo Paese. Anche grazie alla padronanza della lingua e alle relazioni intessute sul suolo americano, nel 1984 divenne ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, carica che mantenne fino al 1988.

©Getty

Netanyahu e i militari All’età di 18 anni, dopo il primo soggiorno americano al seguito del padre, Netanyahu ritornò in Israele dove trascorse 5 anni sotto le armi diventando anche capitano dell’unità speciale Sayeret Matkal partecipando nel 1973 alla Guerra del Kippur. L’ambiente militare è stato importante per il futuro primo ministro anche in un altro senso. Nel 1976 suo fratello maggiore, Jonathan fu ucciso in un’operazione di salvataggio di alcuni ostaggi nell’aeroporto di Entrebbe in Uganda. La sua morte commosse l’opinione pubblica israeliana e il suo nome, racconta la BBC, divenne leggendario nel Paese. Benjamin fondò un centro anti-terrorismo dedicato al fratello scomparso.

Benjamin Netanyahu - ©Getty

Netanyahu Primo Ministro La “prima volta” di Netanyahu come primo ministro risale al 1996, quando si aggiudicò la vittoria con appena l’1% di margine. Da allora e per i 23 anni successivi il leader del Likud è rimasto uno dei protagonisti principali della politica israeliana e mediorientale uscendo vincitore dalle urne altre quattro volte, l’ultima il 12 aprile scorso (anche se in questa occasione, come detto, non è riuscito a formare un governo). Grazie a quell’ultimo exploit, a luglio è comunque diventato il leader israeliano che ha detenuto più a lungo il potere, superando uno dei padri fondatori dello stato ebraico, David Ben-Gurion. Nel corso della sua carriera politica, Netanyahu ha ricoperto anche la carica di ministro degli Esteri e di ministro delle Finanze.

Benjamin Netanyahu - ©Getty

Netanyahu e Trump L’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti nelle elezioni del 2016 ha regalato a Benjamin Netanyahu un grande alleato. Da quando è entrato alla Casa Bianca, Trump non ha mai mancato di far sentire il proprio supporto a Israele e al suo leader, con le parole e con i fatti. La lista delle concessioni di Trump a Israele è lunga, secondo il quotidiano inglese The Guardian. Tra queste, la riduzione degli aiuti umanitari ai palestinesi, l’accettazione di Gerusalemme come capitale di Israele e la chiusura del consolato americano di Gerusalemme che serviva, di fatto, come sede per gestire i rapporti diplomatici con i rappresentanti palestinesi. I due leader, inoltre, si sono spesso trovati d’accordo sulle politiche da seguire nei confronti dell’Iran, e Netanyahu ha di certo apprezzato il riconoscimento della sovranità di Israele sulle alture del Golan da parte degli Stati Uniti.