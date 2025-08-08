Esplora tutte le offerte Sky
Libertà di stampa, da oggi in vigore l'European Media Freedom Act: cos'è e cosa prevede

Mondo

Oggi, 8 agosto 2025, segna un momento storico per la libertà di stampa. L’entrata in vigore dell’European Media Freedom Act (EMFA), rappresenta un traguardo fondamentale negli sforzi per salvaguardare il pluralismo e l’indipendenza dei media in tutta l’Unione Europea

La Commissione Europea ha adottato una serie di misure per proteggere il pluralismo dei media nell'UE, oltre a rafforzare la libera circolazione dei servizi e la libertà di stampa. Queste iniziative sono culminate nel regolamento europeo sulla libertà dei media  entrato in vigore il 7 maggio 2024, che si applica a partire da oggi 8 agosto 2025.

Cosa prevede il Media Freedom Act

Il regolamento europeo sulla libertà dei media serve a proteggere l'indipendenza editoriale; le fonti giornalistiche, anche dall'uso di spyware; garantire il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico. Inoltre serve a introdurre un diritto alla personalizzazione dell'offerta di media su dispositivi e interfacce. Un altro pilastro della legge è garantire la trasparenza della pubblicità statale per i fornitori di servizi di media e le piattaforme online; garantire che gli Stati membri forniscano una valutazione dell'impatto delle principali concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Infine poter aumentare la trasparenza della misurazione dell'audience per i fornitori di servizi di media e gli inserzionisti.

Libertà di stampa, l'Italia scende ancora in classifica: ora è 49°

La trasparenza

Il Media Freedom Act mira anche a garantire l'indipendenza editoriale dei media pubblici, imponendo processi di selezione trasparenti per i dirigenti e mandati di durata significativa. Un altro pilastro della legge è la trasparenza della proprietà dei media, che obbliga le testate a pubblicare informazioni sui loro proprietari, aumentando così la trasparenza e riducendo i conflitti d'interesse. Inoltre, il regolamento prevede criteri equi per la distribuzione della pubblicità statale e si propone di proteggere i contenuti mediatici dalle azioni arbitrarie delle grandi piattaforme online. Una delle sue misure chiave è il divieto di metodi coercitivi contro i giornalisti per costringerli a rivelare le loro fonti, inclusi arresti e l'uso di software spia, ammessi solo con autorizzazione giudiziaria in casi eccezionali.

L’Italia tra i primi Paesi europei per numero di “cause bavaglio”

I benefici per i giornalisti

Le decisioni editoriali saranno protette meglio da ingerenze indebite e, nel caso dei media di servizio pubblico, i giornalisti avranno garanzie che il loro datore di lavoro dispone di finanziamenti adeguati, sostenibili e prevedibili per le attività future, conformemente alla loro missione di servizio pubblico. Sono inoltre previste solide garanzie per la riservatezza delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche, anche in relazione all'uso di software di sorveglianza intrusivi contro i media, i giornalisti e chi ha contatti regolari o professionali con i media o i giornalisti.

