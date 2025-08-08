Ucraina Russia, Putin conferma l'incontro con Trump prossima settimana

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 108 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed e velivoli senza pilota ad alta velocità (a reazione): lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica 82 bersagli aerei: tre droni a reazione e 79 tra Shahed e droni-esca su tutto il territorio nazionale. I rimanenti 26 droni sono caduti in 10 località, mentre i detriti dei velivoli abbattuti sono caduti in otto località.