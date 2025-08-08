Esplora tutte le offerte Sky
Ucraina Russia, Putin conferma l'incontro con Trump prossima settimana

live Mondo

Il Cremlino annuncia di aver concordato con gli Usa un vertice tra i due leader da tenersi forse negli Emirati. Ma lo zar esclude un incontro con Zelensky per ora, nonostante il presidente ucraino torni a invocarlo come l'unico modo di 'trovare soluzioni concrete' per porre fine al conflitto. Oggi scade l'ultimatum di Washington a Mosca. Kiev vuole che ai colloqui partecipi anche l'Europa. Meloni sente Trump e Zelensky e invoca 'una pace giusta'

Il Cremlino annuncia di aver concordato con gli Usa un vertice tra Putin e Trump da tenersi 'orientativamente la settimana prossima', forse negli Emirati. Ma lo zar esclude un incontro con Zelensky per ora, nonostante il presidente ucraino torni a invocarlo come l'unico modo di 'trovare soluzioni concrete' per porre fine al conflitto. Oggi scade l'ultimatum Usa a Mosca. 'Scattano le sanzioni contro la Russia? Dipende da Putin, sono molto deluso da lui', dice il capo della Casa Bianca. Kiev vuole che ai colloqui partecipi anche l'Europa. Meloni sente Trump e Zelensky e invoca 'una pace giusta'. Nuovo attacco russo a Roma. Il ministero degli Esteri convoca l'incaricato d'affari a Mosca e protesta per 'la campagna anti-russa' in atto in Italia.

Media: droni su sottostazione elettrica nella Crimea occupata

Un attacco con un drone ha provocato la notte scorsa incendi nella zona della grande sottostazione elettrica Titan, ad Armyansk, nella Crimea occupata: lo riferisce il canale Telegram 'Vento di Crimea', come riporta Rbc-Ucraina.    "Qui c'è una sottostazione elettrica da 220 kV, la Titan. Non si sa se sia stata colpita", ha riferito il canale. Successivamente, secondo Rbc-Ucraina, la piattaforma della Nasa per il rilevamento degli incendi (FIRMS), ha segnalato roghi nella zona.

Kiev: 'Nella notte abbattuti 82 droni russi su 108'

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 108 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed e velivoli senza pilota ad alta velocità (a reazione): lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev.    Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica 82 bersagli aerei: tre droni a reazione e 79 tra Shahed e droni-esca su tutto il territorio nazionale.    I rimanenti 26 droni sono caduti in 10 località, mentre i detriti dei velivoli abbattuti sono caduti in otto località.

Droni russi sulla regione di Kiev, 3 feriti tra cui 16enne

Tre persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 16 anni, in seguito ad un attacco con droni lanciato dalle forze russe la notte scorsa sulla regione di Kiev: lo ha reso noto l'Amministrazione militare regionale, come riporta Ukrainska Pravda.    L'attacco, si legge in un comunicato, ha colpito il distretto di Buchanan ed ha provocato incendi e danni alle abitazioni. Oltre all'adolescente, sono rimaste ferite due donne di 56 e 80 anni.

Mosca: abbattuti nella notte 30 droni ucraini

La difesa aerea russa ha distrutto 30 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa russo. "Nella notte i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 30 droni ucraini: nove sul territorio della regione di Rostov, otto sul territorio della Repubblica di Crimea, sei sul territorio della regione di Saratov, cinque sul territorio della regione di Bryansk e un drone sulle regioni di Belgorod e Volgograd".

