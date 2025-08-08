Expo 2025, il Padiglione Italia premiato da Esquire Japan

La rivista premia il Padiglione Italia a Expo 2025: arte, scienza, cucina e tecnologia si fondono in un’esperienza culturale totale
Un prestigioso riconoscimento arriva dal Giappone per il Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka: Esquire Japan, edizione nipponica della celebre rivista internazionale di moda e cultura, lo incorona come “il primo tra i padiglioni di alta cultura più stimolanti”, sottolineandone l’eccellenza artistica, architettonica e sensoriale.Secondo la rivista, il Padiglione italiano offre “un’esperienza a tutto tondo”, in cui arte, gastronomia, musica, architettura e tecnologia si fondono con armonia e impatto emotivo. Esquire arriva persino a scrivere che “anche la fila diventa quasi parte integrante dell’esperienza”, tanto l’allestimento è immersivo.
Un viaggio tra arte rinascimentale e futuro tecnologico
Il Padiglione riprende il concetto della “città ideale” rinascimentale, reinterpretandolo in chiave contemporanea. Tra i tesori esposti: capolavori di Caravaggio e Michelangelo, i manoscritti di Leonardo da Vinci, l’Atlante Farnese, ma anche opere d’arte contemporanea, modelli di alta tecnologia aerospaziale, infrastrutturale e subacquea, e persino la struttura del leggendario biplano di Arturo Ferrarin, protagonista del volo Roma-Tokyo nel 1920.
"Un vero e proprio spettacolo delle leggende dell’arte e della scienza che l’Italia vanta", scrive Esquire Japan, elogiando il legame tra tradizione e innovazione.
L’Italia si racconta all’Asia
“Siamo molto lieti di questo ulteriore riconoscimento”, ha dichiarato Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Il nostro obiettivo è aggiornare l’immagine dell’Italia in Asia, unendo l’arte del passato con la visione tecnologica del futuro.”
Il progetto architettonico, firmato da Mario Cucinella Architects (MCA), è descritto dalla rivista come “un organismo vivente, dove le relazioni fra uomo, arte, ambiente e storia si materializzano”. Una nuova idea di società e di città che guarda al futuro partendo dalla bellezza del passato.
Eataly, terrazza italiana e realtà virtuale
Oltre all’arte, protagonista anche il gusto: Esquire segnala il ristorante Eataly all’interno del Padiglione, definendolo “un autentico menu completo all’italiana, in grado di appagare tutti i sensi”, servito in una terrazza affacciata sul paesaggio espositivo.
Infine, la rivista premia anche l’esperienza digitale del Virtual Expo, sviluppata da Almaviva ed EY con il Commissariato italiano, che consente di visitare il Padiglione da remoto grazie a una piattaforma immersiva online, accessibile da tutto il mondo.
Con questo riconoscimento internazionale, l’Italia si presenta a Expo 2025 non solo come custode di un passato straordinario, ma anche come protagonista del futuro, tra bellezza, cultura e innovazione.
©Ansa
