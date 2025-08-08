Expo 2025, il Padiglione Italia premiato da Esquire Japan

La rivista premia il Padiglione Italia a Expo 2025: arte, scienza, cucina e tecnologia si fondono in un’esperienza culturale totale ascolta articolo

Un prestigioso riconoscimento arriva dal Giappone per il Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka: Esquire Japan, edizione nipponica della celebre rivista internazionale di moda e cultura, lo incorona come “il primo tra i padiglioni di alta cultura più stimolanti”, sottolineandone l’eccellenza artistica, architettonica e sensoriale.Secondo la rivista, il Padiglione italiano offre “un’esperienza a tutto tondo”, in cui arte, gastronomia, musica, architettura e tecnologia si fondono con armonia e impatto emotivo. Esquire arriva persino a scrivere che “anche la fila diventa quasi parte integrante dell’esperienza”, tanto l’allestimento è immersivo.

Un viaggio tra arte rinascimentale e futuro tecnologico Il Padiglione riprende il concetto della “città ideale” rinascimentale, reinterpretandolo in chiave contemporanea. Tra i tesori esposti: capolavori di Caravaggio e Michelangelo, i manoscritti di Leonardo da Vinci, l’Atlante Farnese, ma anche opere d’arte contemporanea, modelli di alta tecnologia aerospaziale, infrastrutturale e subacquea, e persino la struttura del leggendario biplano di Arturo Ferrarin, protagonista del volo Roma-Tokyo nel 1920. "Un vero e proprio spettacolo delle leggende dell’arte e della scienza che l’Italia vanta", scrive Esquire Japan, elogiando il legame tra tradizione e innovazione.

L’Italia si racconta all’Asia “Siamo molto lieti di questo ulteriore riconoscimento”, ha dichiarato Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Il nostro obiettivo è aggiornare l’immagine dell’Italia in Asia, unendo l’arte del passato con la visione tecnologica del futuro.” Il progetto architettonico, firmato da Mario Cucinella Architects (MCA), è descritto dalla rivista come “un organismo vivente, dove le relazioni fra uomo, arte, ambiente e storia si materializzano”. Una nuova idea di società e di città che guarda al futuro partendo dalla bellezza del passato.