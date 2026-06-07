Sparatoria in Ohio a festival di rievocazione storica, numerosi feriti

Episodio avvenuto a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival Old West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo. La polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione di una persona ferita da colpi d'arma da fuoco nella storica zona di Old West End

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Diverse persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la Cnn. Il dipartimento di polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il dipartimento di polizia di Toledo su Facebook.

Il bilancio

Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo, Joe Heffernan, durante una conferenza stampa, secondo quanto riportato dall'agenzia danese Ritzau. La polizia è intervenuta sabato pomeriggio, ora locale, in seguito a una segnalazione di una persona ferita da colpi d'arma da fuoco nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone con ferite da arma da fuoco. Il ferito più giovane ha 14 anni, quello più anziano ne ha 61. La maggior parte ha poco più di vent'anni.