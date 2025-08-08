California in fiamme, nuovo incendio costringe all’evacuazione

Fiamme nella contea di Los Angeles e in quella di Ventura. Operativi 250 vigili del fuoco con elicotteri e aerei. “Situazione altamente dinamica” avvertono le autorità

Nella vicina contea di Ventura, l’incendio ha colpito aree meno popolate, ma 56 persone sono comunque state evacuate dalla zona ricreativa del lago Piru.

Un nuovo incendio è divampato nel sud della California, costringendo le autorità della contea di Los Angeles a ordinare l’evacuazione di circa 4.200 residenti e a mettere in stato d’allerta altri 12.500. Le fiamme minacciano circa 1.400 strutture, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Ondate di calore e rischio siccità

Secondo il supervisore della contea di Los Angeles, Kathryn Barger, l’ondata di calore e l’umidità minima stanno creando condizioni in cui le fiamme possono diffondersi “a velocità allarmante”. Le previsioni meteo indicano che il rischio incendi resterà molto elevato per tutto il fine settimana, soprattutto nelle zone interne dello stato.

Il Dipartimento Forestale e di Protezione Antincendi della California (Cal Fire) ha ricordato che agosto e settembre sono i mesi in cui il pericolo incendi raggiunge il picco stagionale, alimentato da siccità persistente, erba secca in abbondanza e una progressiva riduzione dell’umidità costiera.