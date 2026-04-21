Usa e Iran saranno oggi in Pakistan per il secondo round di colloqui. "Senza un accordo entro mercoledì ripartono le bombe", dice Trump. "Non accettiamo negoziati all'ombra della minaccia", la replica di Teheran. Netanyahu avverte: "Il lavoro in Iran non è finito". Il clima di incertezza spinge le Borse in rosso e il petrolio al rialzo. Nuove trattative tra Israele e Libano giovedì
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Dopo giorni di braccio di ferro Usa e Iran saranno oggi in Pakistan per il secondo round di colloqui. 'Senza un accordo entro mercoledì ripartono le bombe', la minaccia di Trump. 'Non accettiamo negoziati all'ombra della minaccia', la replica di Teheran. Netanyahu avverte: 'Il lavoro in Iran non è finito'. Il clima di incertezza spinge le Borse in rosso e il petrolio al rialzo. Nuove trattative tra Israele e Libano giovedì. Indignazione per la profanazione a colpi di martello di una statua di Gesù da parte di un soldato israeliano nel sud del Paese.
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Pakistan, delegazioni arrivano oggi contemporaneamente
Le delegazioni americana e iraniana "arrivano oggi a Islamabad contemporaneamente" e "il secondo colloquio si terràcome previsto". Lo afferma un funzionario pakistano ad Al Arabiya.
Iran ribadisce: attacco Usa alla Touska è atto pirateria
L'Iran deplora fermamente l'attacco statunitense alla nave iraniana Touska, definendolo "un atto di pirateria, un atto terroristico e un'aggressione che non solo viola la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, ma costituisce anche un ulteriore esempio di violazione dell'attuale cessate il fuoco". Lo afferma il ministero degli Esteri iraniano in un comunicato. "Chiediamo agli organismi internazionali e ai governi responsabili di condannare l'attacco e di intraprendere azioni severe e serie contro di esso", si legge nel comunicato, secondo l'IRNA, aggiungendo: "L'Iran mette in guardia dalle conseguenze molto pericolose di tale mossa illegale e criminale da parte degli Stati Uniti e sottolinea la necessità di un immediato rilascio della nave iraniana e del suo equipaggio".
Trump: "Iran negozierà o avrà problemi mai visti prima"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere fiducioso che l'Iran avvierà i negoziati, aggiungendo che altrimenti il Paese "avrà problemi seri". In collegamento telefonico con il programma radiofonico The John Fredericks Show, Trump ha detto che "beh, negozieranno, e se non lo faranno, si troveranno di fronte a problemi mai visti prima". Trump ha aggiunto che ''spero che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese, ma quando lo faranno non avranno armi nucleari. Non avranno accesso a un'arma nucleare, né alcuna possibilità di averla. E non possiamo permettere che ciò accada. Potrebbe significare la distruzione del mondo, e non lo permetteremo''.
Marina Usa apre il fuoco e sequestra una nave cargo iraniana
Trump: "Sarà lungo e difficoltoso recuperare l'uranio iraniano"
Recuperare l'uranio iraniano dopo gli attacchi statunitensi sarà "lungo e difficoltoso". Lo ha scritto il presidente statunitense Donald Trump su Truth aggiungendo che "l'operazione Martello di mezzanotte è stata una completa e totale distruzione dei siti di polveri nucleari in Iran". "Pertanto" - ha aggiunto - "riportarli alla luce sarà un processo lungo e difficoltoso".