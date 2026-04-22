Guerra Iran, saltano colloqui in Pakistan. Trump estende tregua, Teheran non si fida. LIVE
Saltano i negoziati previsti per per oggi. Trump decide di estendere il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro". Teheran però non si fida: "La proroga del cessate il fuoco è certamente uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa"
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Saltano i negoziati previsti per per oggi. Trump decide di estendere il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro". Teheran però non si fida: "La proroga del cessate il fuoco è certamente uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa".
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Mininstro Esteri Libano: "Teheran risarcisca Paesi arabi per danni chiusura Hormuz"
Teheran deve essere ritenuta responsabile di risarcire i danni e le perdite economiche" causati dalle sue minacce di chiudere lo Stretto di Hormuz. Lo dichiara via social il ministro degli Esteri libanese, Youssef Raggi, dando conto delle conclusioni della riunione ministeriale d'emergenza del Consiglio della Lega degli Stati Arabi, organizzata dal Bahrain. Tutti i partecipanti hanno condannato tali minacce e ritengono che l'Iran, che ha condotto "attacchi illegali contro gli Stati arabi", debba risarcirli, spiega Raggi. "I ministri hanno anche respinto e condannato il continuo finanziamento, armamento e mobilitazione da parte dell'Iran di milizie a esso fedeli in diversi Paesi arabi, in modi che servono la sua agenda a scapito della stabilità regionale", prosegue il ministro libanese, nel cui Paese opera Hezbollah, milizia sostenuta da Teheran. "Abbiamo invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi pienamente le proprie responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza sia a livello regionale che internazionale", conclude.
Ukmto: Pasdaran sparano contro cargo vicino allo stretto di Hormuz
Una motovedetta dei Pasdaran ha sparato contro una nave mercantile mentre si trovava nello Stretto di Hormuz a una trentina di km a nord-est dall'Oman. Lo ha riferito l'Agenzia britannica per le operazioni marittime (Ukmto) in un post su X precisando che, secondo la segnalazione ricevuta, l'attacco ha provocato danni significativi al ponte. L'equipaggio non è rimasto ferito, ha aggiunto Ukmto.
Trump: "Iran è a collasso finanziario. Sono affamati di soldi"
Il presidente americano Donald Trump è tornato a sostenere che l'Iran vuole la revoca dell'assedio dello stretto di Hormuz perché ha bisogno di soldi. "L'Iran sta crollando finanziariamente! Vogliono che lo Stretto di Hormuz apra immediatamente", ha scritto su Truth. Teheran è "affamata di denaro" e per questo non vuole "perdere 500 milioni di dollari al giorno. Militari e polizia si lamentano di non essere pagati. Sos!".
Media confermano: Teheran non andrà a Islamabad
Le parole di Donald Trump e l'annuncio della proroga della tregua non hanno fatto cambiare idea all'Iran: i negoziatori di Teheran non andranno a Islamabad per colloqui con gli Usa. Lo ha ribadito la televisione di stato. "L'Iran aveva gia' annunciato che non avrebbe partecipato ai colloqui di Islamabad fintanto che gli Stati Uniti avessero insistito sulla questione delle presunte violazioni della tregua e sul blocco navale", ha spiegato l'emittente. Le dichiarazioni di Trump "di ieri sera non mostrano alcun segno di cedimento di Washington. Pertanto, l'Iran continuerà a non partecipare". Gli americani, ha insistito, "non sono nemmeno riusciti ad attuare l'accordo di cessate il fuoco temporaneo di 14 giorni. Questo è uno dei motivi principali per cui non verrà inviata una delegazione iraniana a Islamabad".
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Pasdaran: "Se Paesi del Golfo aiuteranno Usa diranno addio al petrolio"
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno aggiornato la lista dei possibili obbiettivi nel Golfo Persico, se dovesse riprendere la guerra: non piu' siti militari americani, ma impianti di produzione energetica. Ad annunciarlo e' stato il comandante della forza Aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, il generale Seyyed Majid Mousavi, in un "messaggio alla nazione iraniana" riportato dall'agenzia Fars. "Se i paesi confinanti a sud consentiranno ai nemici di utilizzare il loro territorio e le loro strutture per attaccare il popolo iraniano, dovranno dire addio alla produzione petrolifera in Medio Oriente", ha ammonito. Alcuni paesi della costa del Golfo "hanno permesso che il loro territorio fosse utilizzato dai nemici dell'Iran e ora, se questo sostegno dovesse continuare, la loro linfa vitale economica sarebbe messa in gravepericolo", ha ammonito.
Axios: "Usa si aspettano oggi replica Khamenei a proposta"
Uno dei motivi che hanno spinto Donald Trump a prorogare il cessate il fuoco con l'Iran è che Stati Uniti e il mediatore Pakistan si aspettano che il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, risponda oggi all'ultima proposta di Washington. Lo scrive Axios citando una fonte regionale. "I negoziatori iraniani hanno detto che stanno aspettando il semaforo verde dal leader supremo", ha detto la fonte, e direttive su quale dovrebbe essere l'esito dei negoziati.