Iran, Ejei: "Pronti a scatenare caos se usa forzano Hormuz"

Alta tensione nello stretto di Hormuz. I pasdaran hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno colpita una terza. Il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, ha minacciato gravi conseguenze per gli americani se tenteranno di forzare il passaggio per lo stretto di Hormuz: "La flotta della Guardia Rivoluzionaria è in agguato dalle grotte marine dell'isola di Farur in attesa delle navi da guerra americane, pronta a scatenare un fuoco di copertura difensivo e a scatenare il caos tra gli invasori". I primi proventi del pedaggio imposto dall'Iran nello stretto sono stati depositati alla Banca Centrale di Teheran: lo ha annunciato Haji Babai, vicepresidente del Parlamento, a quanto riporta l'agenzia Fars.

Gli Usa prorogano unilateralmente una tregua di durata indefinita e Trump annuncia che i colloqui sono “possibili già venerdì”. Ma l'estensione del cessate il fuoco non convince Teheran che teme una trappola e invita Washington a togliere il blocco nello Stretto. Poi minaccia “sorprese belliche” con l'intenzione di “difendere il Paese dal nemico guerrafondaio”. Intanto, gli Usa prorogano di 30 giorni l'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo. Alla vigilia del vertice Ue a Cipro, Volenterosi riuniti a Londra: sul tavolo la riapertura di Hormuz. Marina italiana: “Pianificato l'invio di 4 navi con Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio”.

Il segretario della Marina americana John Phelan è stato licenziato con effetto immediato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimentare gli attriti sarebbero stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Trump.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: