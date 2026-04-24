Donald Trump dice di non aver bisogno dell'arma nucleare contro l'Iran: 'Perché dovrei usarla quando abbiamo decimato Teheran nel modo convenzionale? A nessuno dovrebbe essere consentito di utilizzarla'. Il presidente Usa ha poi sostenuto di volere "un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta: hanno una nuova leadership, sono come cani e gatti, vediamo". Per la Cnn, le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Secondo Axios, il Corpo delle Guardie Rivoluzionaria ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz. E sull'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, Trump ha detto che non sta pensando 'più di tanto'.

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, intervento nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, nel loro secondo ciclo di negoziati di una possibile pace.

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