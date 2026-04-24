Il presidente dice di non aver bisogno dell'arma nucleare contro l'Iran: 'Perché dovrei usarla quando abbiamo decimato Teheran nel modo convenzionale? A nessuno dovrebbe essere consentito di utilizzarla'. Trump ha poi sostenuto di volere "un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta". Per la Cnn, le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare
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Donald Trump dice di non aver bisogno dell'arma nucleare contro l'Iran: 'Perché dovrei usarla quando abbiamo decimato Teheran nel modo convenzionale? A nessuno dovrebbe essere consentito di utilizzarla'. Il presidente Usa ha poi sostenuto di volere "un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta: hanno una nuova leadership, sono come cani e gatti, vediamo". Per la Cnn, le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Secondo Axios, il Corpo delle Guardie Rivoluzionaria ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz. E sull'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, Trump ha detto che non sta pensando 'più di tanto'.
Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, intervento nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, nel loro secondo ciclo di negoziati di una possibile pace.
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Trump: 'incontrerò leader Israele e Libano nelle prossime due settimane'
Il presidente americano Donald Trump ha affermato di attendersi che i leader di Israele e Libano lo incontrino nel corso delle prossime due settimane, esprimendo fiducia sulla possibilità di definire un accordo di pace permanente entro l'anno. Il cessate il fuoco è stato esteso di tre settimane. "Credo vi siano ottime probabilità. Penso che dovrebbe trattarsi di un obiettivo facile da centrare", ha detto Trump, nelle battute iniziali dell'incontro ospitato alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, impegnati in un secondo ciclo negoziale per un possibile accordo di pace.
Trump: 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane'
Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, intervento nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, nel loro secondo ciclo di negoziati di una possibile pace.
Cnn, Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua
Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, in base a funzionari Usa, secondo cui il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d'attacco rapido e delle minacce costiere, al fine di mantenere aperta il braccio di mare da cui transita il 20% del petrolio mondiale. "Le forze armate americane continuano a fornire opzioni al presidente Trump e tutte le opzioni restano sul tavolo", ha commentato un funzionario del Pentagono, sulla pianificazione degli obiettivi.