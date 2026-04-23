Papa Leone in Guinea Equatoriale: messa a Malabo e poi rientro a Roma

Si chiude oggi a Malabo il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il Pontefice celebrerà la Messa allo stadio davanti a circa 20mila fedeli, prima della cerimonia di congedo e del rientro a Roma. Ieri a Bata ha incontrato giovani e famiglie, invitando a “costruire un mondo migliore”

Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa . Oggi il Pontefice è a Malabo, in Guinea Equatoriale, per gli ultimi impegni ufficiali prima del rientro a Roma, dopo le tappe in Algeria, Camerun e Angola. Sarà proprio Malabo a ospitare l’atto conclusivo della visita papale nel continente africano. L’ultimo appuntamento ufficiale sarà la Messa allo stadio, in programma alle 10, le 11 in Italia.

Nel pomeriggio il rientro a Roma



Per la celebrazione di oggi sono attesi circa 20mila fedeli. Lo stadio di Malabo, inaugurato nel 2007, è un impianto polivalente utilizzato come campo della nazionale di calcio della Guinea Equatoriale e da diversi club calcistici del Paese. Al termine della celebrazione si terrà la cerimonia di congedo all’aeroporto internazionale. Qui il Pontefice sarà accolto dal presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, e dalla consorte Constancia Mangue de Obiang. Il decollo per Roma è previsto alle 12.45, le 13.45 in Italia. L’atterraggio è atteso alle 19.55, dopo circa sei ore di volo. Durante il viaggio è prevista anche la consueta conferenza stampa con i giornalisti.

Il Papa ai giovani: “Costruite un mondo migliore”



Ieri, dopo la visita nel carcere di Bata, il Pontefice ha incontrato i giovani e le famiglie. "Costruite un mondo migliore, fondato sul rispetto per la vita che nasce e che cresce, e sul senso di responsabilità verso i piccoli”, ha esortato loro. Il Papa ha parlato anche di matrimonio, "missione entusiasmante, un'alleanza da vivere giorno per giorno".