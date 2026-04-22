Sta quasi per volgere al termine il viaggio in Africa di Prevost, che tornerà in Vaticano domani. Per la seconda giornata nel Paese, il Pontefice è arrivato nella città di Mongomo (dove ha celebraro la messa), poi si sposta a Bata per una visita al carcere. Infine il rientro nella capitale Malabo

Seconda giornata per Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale . Oggi, 22 aprile, il Pontefice si è spostato dalla capitale Malabo per arrivare a Mongomo, dove ha celebrato la messa alla Basilica dell'Immacolata Concezione: è il più grande edificio religioso dell'Africa centrale e la seconda basilica più grande di tutta l'Africa, ispirata a San Pietro. Circa 100mila i partecipanti, tra gli interni della Basilica, il piazzale e le aree circostanti. Nell'omelia ha lanciato un appello per l'equa distribuzione delle risorse africane. "Tante sono le ricchezze naturali di cui il Creatore vi ha dotato: vi esorto a cooperare affinché possano essere una benedizione per tutti. Che il Signore vi aiuti a diventare sempre più una società in cui ciascuno, secondo le diverse responsabilità, opera al servizio del bene comune e non degli interessi particolari, superando le inique disuguaglianze tra privilegiati e svantaggiati", ha detto. Poi un altro appello. "Crescano spazi di libertà, sia sempre salvaguardata la dignità della persona umana: penso ai più poveri, alle famiglie in difficoltà; penso ai carcerati, spesso costretti a vivere in condizioni igieniche e sanitarie preoccupanti", ha evidenziato nella stessa giornata della visita al carcere di Bata.

Il programma della giornata

Dopo la messa, la visita alla Escuela Tecnologica Papa Francesco e quindi la partenza per Bata, per la visita alla prigione nel pomeriggio (intorno alle 17:50). Seguono un momento di preghiera al Monumento Commemorativo delle vittime dell'esplosione del 7 marzo 2021 e un incontro con i giovani e con le famiglie nello Stadio di Bata. In serata il rientro a Malabo.

Il Papa benedisce la prima pietra della cattedrale della nuova capitale

Prima di celebrare la messa, il Papa ha benedetto la prima pietra della cattedrale che verrà costruita a Ciudad de la Paz, da gennaio la nuova capitale della Guinea Equatoriale. "Effondi, Signore, la tua benedizione su tutto il tuo popolo. Oggi, su questa pietra è stato posto un legno speciale, che rappresenta la forza della fede, la forza che ci unisce, la forza che ci rende fratelli e sorelle, figli e figlie dell'Unico. Che Dio ci benedica in questo giorno, che benedica questa pietra e che ci aiuti a rimanere sempre uniti nell'amore del Signore. Egli ci ha creati, ci ha resi suoi figli, è sempre con noi", ha detto.

Il viaggio in Africa di Papa Leone XIV

Con le tappe in Guinea Equatoriale volge al termine il viaggio di Prevost in Africa. Il Papa ha toccato per prima l'Algeria (dal 13 al 15 aprile) per poi spostarsi in Camerun (dal 15 al 18), in Angola (dal 18 al 21) e quindi in Guinea Equatoriale. Quattro Paesi, 11 città e 18mila chilometri percorsi dopo, tornerà in Vaticano domani, 23 aprile.