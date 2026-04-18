Dopo Algeria e Camerun, il Pontefice arriva in Angola per la penultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Leone resta nel Paese tre giorni, poi la mattina del 21 aprile partirà per la sua quarta e ultima destinazione: la Guinea Equatoriale. Oggi l'arrivo nella capitale Luanda, domenica la messa a Kilamba e lunedì un’altra a Saurimo. Nel mezzo, anche la visita al Santuario di Muxima e l'incontro con il presidente João Lourenço

L’Angola, quindi, è il terzo Paese visitato dal Papa in questo suo viaggio apostolico in Africa. Rispetto agli altri, qui il processo di sviluppo sembra essere più accelerato, considerata anche la presenza di investitori stranieri (primi tra tutti i cinesi). Ma il progresso è accompagnato da tante contraddizioni ed è evidente la spaccatura sociale tra ricchi e poveri. Nei tre giorni in Angola, Leone pronuncia discorsi e omelie e alterna incontri ristretti a veri e propri bagni di folla. Dopo l'arrivo nella capitale Luanda, prevista una messa domenica 19 a Kilamba - città tutta “made in China” tirata su come città satellite della capitale Luanda solo quindici anni fa - e un’altra lunedì 20 a Saurimo. Nel mezzo, anche la visita al Santuario di Muxima e l'incontro con il presidente João Lourenço. Poi il 21 mattina la partenza per la Guinea Equatoriale (che, con il suo 90% di cristiani, è il Paese più cattolico di questo viaggio del Pontefice).

Il viaggio di Papa Leone in Africa

Il viaggio di Papa Leone XIV in Africa è iniziato il 13 aprile, quando è partito dall’aeroporto di Fiumicino per una visita di undici giorni, attraverso quattro Paesi, nel continente africano. Si tratta, per ora, del periodo più lungo che vede il Papa lontano dal Vaticano. La prima tappa è stata l’Algeria, poi Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Quasi 18mila chilometri di soli spostamenti aerei, attraverso lingue e fedi diverse. Tra i temi la pace, il dialogo, la giustizia, il lavoro e la ricerca del riscatto, ma anche la gioia di popoli che da tempo non vedevano la visita di un Pontefice. "Il filo conduttore di questo viaggio apostolico sta nella scelta del Santo Padre di portare la presenza della Chiesa là dove la sofferenza umana è più acuta. Quattro Paesi diversi per storia, contesto sociale e sfide politiche, ma accomunati da una realtà di fondo segnata da luci e ombre: comunità cattoliche vitali e radicate, ma anche povertà, fragilità, disuguaglianze e tensioni irrisolte. Papa Leone XIV si reca in Africa per stare vicino a chi vive nelle periferie esistenziali", aveva spiegato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ai media vaticani prima della partenza del Pontefice. Leone tornerà a Roma nella serata del 23 aprile.