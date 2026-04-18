Papa Leone XIV oggi in visita in Angola, il programma del viaggio apostolico e cosa sapereMondo
Dopo Algeria e Camerun, il Pontefice arriva in Angola per la penultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Leone resta nel Paese tre giorni, poi la mattina del 21 aprile partirà per la sua quarta e ultima destinazione: la Guinea Equatoriale. Oggi l'arrivo nella capitale Luanda, domenica la messa a Kilamba e lunedì un’altra a Saurimo. Nel mezzo, anche la visita al Santuario di Muxima e l'incontro con il presidente João Lourenço
Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Oggi il Pontefice, dopo le tappe in Algeria e in Camerun, arriva in Angola. Leone resterà nel Paese tre giorni, poi la mattina del 21 aprile partirà per la sua quarta e ultima destinazione nel continente africano: la Guinea Equatoriale.
La visita in Angola
L’Angola, quindi, è il terzo Paese visitato dal Papa in questo suo viaggio apostolico in Africa. Rispetto agli altri, qui il processo di sviluppo sembra essere più accelerato, considerata anche la presenza di investitori stranieri (primi tra tutti i cinesi). Ma il progresso è accompagnato da tante contraddizioni ed è evidente la spaccatura sociale tra ricchi e poveri. Nei tre giorni in Angola, Leone pronuncia discorsi e omelie e alterna incontri ristretti a veri e propri bagni di folla. Dopo l'arrivo nella capitale Luanda, prevista una messa domenica 19 a Kilamba - città tutta “made in China” tirata su come città satellite della capitale Luanda solo quindici anni fa - e un’altra lunedì 20 a Saurimo. Nel mezzo, anche la visita al Santuario di Muxima e l'incontro con il presidente João Lourenço. Poi il 21 mattina la partenza per la Guinea Equatoriale (che, con il suo 90% di cristiani, è il Paese più cattolico di questo viaggio del Pontefice).
Vedi anche
Camerun, Papa Leone XIV: "L'umanità ha fame di pace"
Il programma del viaggio del Papa in Angola
Ecco il programma della visita di Papa Leone XIV in Angola (l'ora locale è un'ora indietro rispetto all'Italia).
Sabato 18 aprile 2026
YAOUNDÉ – LUANDA
- 09:30 SANTA MESSA all’Aeroporto di Yaoundé-Ville
- 12:00 CERIMONIA DI CONGEDO all'Aeroporto Internazionale di Yaoundé-Nsimalen
- 12:30 Partenza in aereo dall'Aeroporto Internazionale di Yaoundé-Nsimalen per Luanda
- 15:00 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Luanda “4 de Fevereiro”
- CERIMONIA DI BENVENUTO
- 15:40 VISITA DI CORTESIA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA nel Palazzo Presidenziale
- 16:15 INCONTRO CON LE AUTORITÀ, CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON IL CORPO DIPLOMATICO
- 19:00 INCONTRO PRIVATO CON I VESCOVI DELL’ANGOLA
Domenica 19 aprile 2026
LUANDA – MUXIMA – LUANDA
- 10:00 SANTA MESSA a Kilamba
- Regina Caeli
- 15:45 Partenza in elicottero dall’Aeroporto di Luanda “4 de Fevereiro” per Muxima
- 16:15 Arrivo all’Eliporto di Muxima
- 16:30 PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO nella spianata antistante il Santuario di “Mama Muxima”
- 17:45 Partenza in elicottero dall’Eliporto di Muxima all’Aeroporto di Luanda “4 de Fevereiro”
- 18:15 Arrivo all’Aeroporto di Luanda “4 de Fevereiro”
Lunedì 20 aprile 2026
LUANDA – SAURIMO – LUANDA
- 07:50 Partenza in aereo dall’Aeroporto di Luanda “4 de Fevereiro” per Saurimo
- 09:20 Arrivo all’Aeroporto di Saurimo “Deolinda Rodrigues”
- 09:45 VISITA ALLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI
- 11:15 SANTA MESSA nella spianata di Saurimo
- 13:45 Partenza in aereo dall’Aeroporto di Saurimo “Deolinda Rodrigues” per Luanda
- 15:15 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Luanda “4 de Fevereiro”
- 17:30 INCONTRO CON I VESCOVI, I SACERDOTI, I CONSACRATI, LE CONSACRATE E GLI OPERATORI PASTORALI nella Parrocchia di Nostra Signora di Fatima
Vedi anche
Papa: "Mondo devastato da manciata di tiranni". Altre critiche da Usa
Il viaggio di Papa Leone in Africa
Il viaggio di Papa Leone XIV in Africa è iniziato il 13 aprile, quando è partito dall’aeroporto di Fiumicino per una visita di undici giorni, attraverso quattro Paesi, nel continente africano. Si tratta, per ora, del periodo più lungo che vede il Papa lontano dal Vaticano. La prima tappa è stata l’Algeria, poi Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Quasi 18mila chilometri di soli spostamenti aerei, attraverso lingue e fedi diverse. Tra i temi la pace, il dialogo, la giustizia, il lavoro e la ricerca del riscatto, ma anche la gioia di popoli che da tempo non vedevano la visita di un Pontefice. "Il filo conduttore di questo viaggio apostolico sta nella scelta del Santo Padre di portare la presenza della Chiesa là dove la sofferenza umana è più acuta. Quattro Paesi diversi per storia, contesto sociale e sfide politiche, ma accomunati da una realtà di fondo segnata da luci e ombre: comunità cattoliche vitali e radicate, ma anche povertà, fragilità, disuguaglianze e tensioni irrisolte. Papa Leone XIV si reca in Africa per stare vicino a chi vive nelle periferie esistenziali", aveva spiegato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ai media vaticani prima della partenza del Pontefice. Leone tornerà a Roma nella serata del 23 aprile.
Vedi anche
Papa in Algeria: "Dio straziato dalle guerre, non sta coi prepotenti"
Trump, Gesù e i medici: si scatenano i meme dopo il post su Truth
Gli utenti dei social hanno dato sfogo alla fantasia: Trump che cammina sulle acque, personaggi dei medical drama vestiti come Gesù, immagini della vita di Cristo che svolge attività da medico. Dopo la foto generata con l’intelligenza artificiale di Donald Trump che cura un malato pubblicata (e poi cancellata) su Truth, decine di meme hanno invaso il web. Ecco alcuni dei più divertenti