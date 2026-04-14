"Il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili, e con loro porta avanti il suo Regno d'amore e di pace, giorno per giorno", ha detto il Pontefice, che oggi è ad Annaba dove ha visitato il sito archeologico e la Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri. Nel pomeriggio la messa nella Basilica di Sant'Agostino e poi il ritorno ad Algeri