Filippine, meteora sul vulcano Mayon durante l'eruzione

L'evento è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza durante la fase effusiva del vulcano. Le autorità raccomandano di evitare la zona entro un raggio di sei chilometri dal cratere

Nella notte del 25 maggio è stata avvistata una meteora nel cielo sopra il vulcano Mayor, nelle Filippine, in piena attività eruttiva. Lo spettacolo è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza e le immagini sono presto diventate virali in tutto il mondo tra gli appassionati di astronomia.

Al momento del passaggio, il vulcano era al 140° giorno di attività effusiva

Secondo l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs), il passaggio della meteora sarebbe avvenuto intorno alle 22:33, ora locale. Il fenomeno è stato ripreso dalla IP Camera di Ligñon Hill, mentre volava sopra il Mayon, situato nella provincia di Albay. Durante l'avvistamento, il vulcano, tra i più attivi del Paese, si trovava al 140esimo giorno consecutivo di attività effusiva. Le autorità filippine hanno lasciato attivo il livello di allerta 3, a indicare un'elevata instabilità e possibilità di eruzioni potenzialmente pericolose nelle prossime settimane. Si raccomanda quindi di evitare la zona entro un raggio di sei chilometri, per il rischio di cadute di rocce, colate laviche o esplosioni improvvise.

