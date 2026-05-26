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Filippine, meteora sul vulcano Mayon durante l'eruzione: il video spettacolare

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L'evento è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza durante la fase effusiva del vulcano. Le autorità raccomandano di evitare la zona entro un raggio di sei chilometri dal cratere

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Nella notte del 25 maggio è stata avvistata una meteora nel cielo sopra il vulcano Mayor, nelle Filippine, in piena attività eruttiva. Lo spettacolo è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza e le immagini sono presto diventate virali in tutto il mondo tra gli appassionati di astronomia.

Al momento del passaggio, il vulcano era al 140° giorno di attività effusiva

Secondo l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs), il passaggio della meteora sarebbe avvenuto intorno alle 22:33, ora locale. Il fenomeno è stato ripreso dalla IP Camera di Ligñon Hill, mentre volava sopra il Mayon, situato nella provincia di Albay. Durante l'avvistamento, il vulcano, tra i più attivi del Paese, si trovava al 140esimo giorno consecutivo di attività effusiva. Le autorità filippine hanno lasciato attivo il livello di allerta 3, a indicare un'elevata instabilità e possibilità di eruzioni potenzialmente pericolose nelle prossime settimane. Si raccomanda quindi di evitare la zona entro un raggio di sei chilometri, per il rischio di cadute di rocce, colate laviche o esplosioni improvvise.

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