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Stromboli, nuova colata lavica lungo la Sciara del Fuoco

Cronaca

Una colata lavica tracimata dal cratere Nord dello Stromboli ha raggiunto il mare percorrendo la Sciara del Fuoco, dopo un'intensa attività di spattering nella notte tra il 4 e il 5 maggio. L’INGV ha registrato un aumento del tremore vulcanico nell’arco delle 24 ore, passato da valori alti a medi.

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