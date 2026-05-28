Milano, apre la mostra "Arnaldo Pomodoro: una vita"

A un anno dalla scomparsa e nel centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro, le Gallerie d'Italia di Milano e la Fondazione Arnaldo Pomodoro hanno inaugurato la mostra "Arnaldo Pomodoro: una vita". Oltre 40 opere delle collezioni di Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro saranno esposte in Piazza della Scala dal 29 maggio al 18 ottobre.