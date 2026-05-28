Sequestrata e violentata a Roma per tre giorni: 5 fermati

Una donna colombiana di 32 anni è stata tenuta sotto sequestro per tre giorni a Roma in uno stabile abbandonato, dove è stata drogata, minacciata di morte e costretta a subire violenze sessuali di gruppo. La vittima è riuscita a sfuggire ai suoi aguzzini e a dare l'allarme in strada tramite un passante. La polizia ha fermato cinque uomini con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata, mentre per altre undici persone straniere è stato emesso un provvedimento di espulsione.
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