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Taranto, droga e cellulari in carcere: 11 misure cautelari

Cronaca

Undici misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia Penitenziaria, con il supporto della Polizia di Stato, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto su traffici di droga e cellulari all'interno della casa circondariale. Tra gli indagati figura un agente già arrestato nel 2024. Stupefacenti e dispositivi elettronici sarebbero stati introdotti tramite droni o con la complicità di esterni.

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