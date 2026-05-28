Taranto, droga e cellulari in carcere: 11 misure cautelari

Undici misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia Penitenziaria, con il supporto della Polizia di Stato, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto su traffici di droga e cellulari all'interno della casa circondariale. Tra gli indagati figura un agente già arrestato nel 2024. Stupefacenti e dispositivi elettronici sarebbero stati introdotti tramite droni o con la complicità di esterni.