Aprilia, 14enne in bici investita e uccisa da un'auto

Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre era in bicicletta ad Aprilia, in provincia di Latina. La conducente del veicolo, 56 anni, si è fermata e ha chiamato i soccorsi. La giovane è deceduta nonostante l'intervento di ambulanza, auto medica ed eliambulanza. La polizia locale ha sequestrato lo smartphone della donna e aperto un fascicolo per omicidio stradale.