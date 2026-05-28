Aprilia, 14enne in bici investita e uccisa da un'auto

Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre era in bicicletta ad Aprilia, in provincia di Latina. La conducente del veicolo, 56 anni, si è fermata e ha chiamato i soccorsi. La giovane è deceduta nonostante l'intervento di ambulanza, auto medica ed eliambulanza. La polizia locale ha sequestrato lo smartphone della donna e aperto un fascicolo per omicidio stradale.
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