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Rapine in metropolitana a Milano, arrestati quattro giovani

Cronaca

Quattro cittadini egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di rapine aggravate in metropolitana e nelle vicinanze delle fermate, commesse tra marzo e settembre 2025. L'operazione, condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri, ha fatto leva sull'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana per identificare i responsabili.

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