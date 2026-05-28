Rapine in metropolitana a Milano, arrestati quattro giovani

Quattro cittadini egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di rapine aggravate in metropolitana e nelle vicinanze delle fermate, commesse tra marzo e settembre 2025. L'operazione, condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri, ha fatto leva sull'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana per identificare i responsabili.