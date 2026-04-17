Time, le 100 persone più influenti del 2026: da Papa Leone XIV a Trump

Introduzione
Come ogni anno in questo periodo, la rivista statunitense ha pubblicato la lista delle 100 personalità più influenti al mondo. I nomi sono divisi in sei categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri, innovatori. E come ogni anno, anche nel 2026 accanto a nomi scontati non mancano le sorprese. Ecco tutte le persone inserite dal periodico nella lista “The 100 Most Influential People of 2026”
Quello che devi sapere
La lista del Time
Il Time, anche questa primavera, ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti dell’anno. L’elenco “The 100 Most Influential People of 2026” vede diversi nomi noti, suddivisi per categorie. Nella categoria dedicata ai leader, ad esempio, ci sono Papa Leone XIV, il presidente statunitense Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la presidente del Messico Claudia Sheinbaum. Tra le donne più influenti, poi, sono segnalate anche la premier giapponese Sanae Takaichi, la pattinatrice Alysa Liu e diverse attrici.
Claudia Sheinbaum
Tra le cento persone più influenti del 2026, quindi, c’è anche la presidente del Messico Claudia Sheinbaum. È l’unica capo di Stato latinoamericana presente nella lista, nella categoria dedicata ai leader. Il Time ha sottolineato la complessità del suo primo anno, iniziato "sotto pressione da ogni parte" a causa delle minacce tariffarie e militari statunitensi. Tuttavia, la rivista ha evidenziato come la risposta di Sheinbaum sia stata "una lezione di diplomazia", capace di colpire duramente i cartelli, smantellare laboratori e arrestare vertici criminali per sventare l'intervento armato straniero.
Durante la conferenza mattutina, la presidente ha commentato il riconoscimento ribadendo il proprio impegno civile: "Governiamo per essere sempre vicini alla gente". Ha poi sottolineato che la sua forza deriva unicamente dai cittadini: "Non ce la danno gli imprenditori, non ce la dà la rivista Time, non ce la dà nessun governante straniero, non ce la dà nessun altro se non il popolo".
Gli artisti più influenti
Queste le persone più influenti del 2026 inserite dal Time nella categoria artisti:
- Luke Combs
- Jennie
- Keke Palmer
- Noah Wyle
- Dakota Johnson
- Jafar Panahi
- Claire Danes
- Benicio Del Toro
- Jonathan Groff
- Ranbir Kapoor
- Tayari Jones
- Noah Kahan
- Anderson .Paak
- Rhea Seehorn
- Coco Jones
- Freida McFadden
I pionieri
Queste le persone più influenti del 2026 inserite dal Time nella categoria pionieri:
- Dolores Huerta
- Reid Wiseman
- Josh D'Amaro
- Mamadou Amadou Ly
- Nancy Silverton
- MrBeast
- Mariangela Hungria
- C.C. Wei
- Lauren Hersh e Rachel Foster
- Shannon Minter
- Zabib Musa Loro
- Sarah Friar
- Kiran Musunuru e Rebecca Ahrens-Nicklas
I titani
Queste le persone più influenti del 2026 inserite dal Time nella categoria titani:
- Zoe Saldaña
- Ben Stiller
- Aliko Dangote
- Scottie Scheffler
- Anok Yai
- Ralph Lauren
- Lynsey Addario
- Susan Dell e Michael Dell
- Sundar Pichai
- David Ellison
- Precious Matsoso e Anne-Claire Amprou
- Lip-Bu Tan
Le icone
Queste le persone più influenti del 2026 inserite dal Time nella categoria icone:
- Wagner Moura
- Kate Hudson
- Alysa Liu
- Hilary Duff
- Alan Cumming
- Sterling K. Brown
- Ethan Hawke
- Chloe Kim
- Shirin Ebadi
- Walter Hood
- Victoria Beckham
- Rauw Alejandro
- Kica Matos
I leader
Queste le persone più influenti del 2026 inserite dal Time nella categoria leader:
- Papa Leone XIV
- Claudia Sheinbaum
- Marco Rubio
- Donald Trump
- Mark Carney
- Zohran Mamdani
- Xi Jinping
- Sanae Takaichi
- Benjamin Netanyahu
- Netumbo Nandi-Ndaitwah
- Steve Witkoff
- Gavin Newsom
- Gwynne Shotwell
- Balendra Shah
- Susie Wiles
- Tarique Rahman
- Mark Kelly
- Heather Gerken
- Dan Caine
- Henna Virkkunen
- Rafael Mariano Grossi
- Mette Frederiksen
- Jacob Frey
- Fatih Birol
Gli innovatori
Queste le persone più influenti del 2026 inserite dal Time nella categoria innovatori:
- Nikki Glaser
- Hilary Knight
- Vikas Khanna
- Lando Norris
- Mashama Bailey
- Matthieu Blazy
- Dario Amodei e Daniela Amodei
- Noah Lyles
- Yiyun Li
- Tony Tyson
- Cao Fei
- John Furner
- Jeremy Allaire
- Mari Luz Canaquiri Murayari
- Luciano Moreira
- Neal Mohan
- Sabrina Walter
Per approfondire: La lista del 2025