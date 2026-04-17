Time, le 100 persone più influenti del 2026: da Papa Leone XIV a Trump

Tra le cento persone più influenti del 2026, quindi, c’è anche la presidente del Messico Claudia Sheinbaum. È l’unica capo di Stato latinoamericana presente nella lista, nella categoria dedicata ai leader. Il Time ha sottolineato la complessità del suo primo anno, iniziato "sotto pressione da ogni parte" a causa delle minacce tariffarie e militari statunitensi. Tuttavia, la rivista ha evidenziato come la risposta di Sheinbaum sia stata "una lezione di diplomazia", capace di colpire duramente i cartelli, smantellare laboratori e arrestare vertici criminali per sventare l'intervento armato straniero.



Durante la conferenza mattutina, la presidente ha commentato il riconoscimento ribadendo il proprio impegno civile: "Governiamo per essere sempre vicini alla gente". Ha poi sottolineato che la sua forza deriva unicamente dai cittadini: "Non ce la danno gli imprenditori, non ce la dà la rivista Time, non ce la dà nessun governante straniero, non ce la dà nessun altro se non il popolo".

Claudia Sheinbaum - ©Ansa