Time, "architetti Intelligenza artificiale" persona dell'anno 2025

La rivista statunitense Time ha designato gli "architetti dell'Intelligenza artificiale" come persona dell'anno per il 2025. La cover story più ambita del magazine illustra oggi come la AI "stia influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite". Due le copertine: nella prima, Time ha messo, appollaiati su una trave di acciaio come gli operai che costruivano i grattacieli nella famosa foto del 1932 'Lunch atop a Skyscraper', Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. Nella seconda gli stessi Ceo popolano una struttura a forma delle lettere A e I coperta da una scaffalatura

Per la terza volta il riconoscimento va a un gruppo

È dal 1927 che Time ogni dicembre nomina la persona dell'anno. Nel 2023 Taylor Swift fu la prima selezionata per il suo successo nelle arti. Deluso Donald Trump, che si aspettava la sua terza copertina. L'intelligenza artificiale era favorita alla vigilia ed è la terza volta che la rivista sceglie un gruppo di individui: nel 2018, sotto l'etichetta di "I Guardiani", ottennero il riconoscimento i giornalisti a rischio di morte o persecuzione a causa del loro lavoro, mentre l'anno prima l'onore era andato alle "Silence Breakers", le donne del #MeToo uscite allo scoperto contro le molestie sessuali dei potenti.

Le copertine dedicate ai settori specifici

Time ha, invece, scelto tre volte oggetti o concetti per la copertina di fine anno: nel 1982 andò al personal computer per la rapida trasformazione che stava operando sulla società, mentre nel 1988 fu la volta della Terra in quanto pianeta in pericolo. Nel 2006 la rivista puntò sulla rivoluzione degli utenti dei social con un 'tu' a caratteri cubitali sulla cover. Ieri, alla vigilia della designazione, Time aveva diffuso altre copertine legate a personaggi che si sono distinti in specifici settori: Leonardo DiCaprio come leader nello spettacolo, il gruppo all girls K-Pop Demon Hunters come rivelazione del 2025, la campionessa di basket A'Ja Wilson come atleta dell'anno, e Neal Mohan di You Tube come Ceo.