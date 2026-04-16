Perché attaccando il Papa stavolta Trump si è scelto il nemico sbagliato

Non è la prima volta che il presidente Usa si scaglia contro un Pontefice, ma questa volta il terreno è diverso. Se con Francesco si era trattato di attacchi duri ma circoscritti, con Leone XIV emerge una vera delegittimazione. Ma le parole contro Prevost questa volta arrivano in un contesto meno favorevole al leader americano, critiche che rischiano di isolarlo anziché rafforzalo
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