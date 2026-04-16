Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Perché attaccando il Papa stavolta Trump si è scelto il nemico sbagliato

Luciana Grosso

Ispi
Papa Leone XIV - Getty

Non è la prima volta che il presidente Usa si scaglia contro un Pontefice, ma questa volta il terreno è diverso. Se con Francesco si era trattato di attacchi duri ma circoscritti, con Leone XIV emerge una vera delegittimazione. Ma le parole contro Prevost questa volta arrivano in un contesto meno favorevole al leader americano, critiche che rischiano di isolarlo anziché rafforzalo 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ