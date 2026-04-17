Dure parole quelle pronunciate dal pontefice nel suo discorso nella Cattedrale di San Giuseppe a Bamenda, nel nord-ovest del Camerun, l'ultima tappa di un tour africano storico in quattro nazioni. "Guai - ha aggiunto - a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per i propri interessi militari, economici e politici, trascinando ciò che è sacro nell’oscurità e nella sporcizia"

"Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per i propri interessi militari, economici e politici, trascinando ciò che è sacro nell’oscurità e nella sporcizia". Dure parole quelle pronunciate da Papa Leone XIV nel suo discorso nella Cattedrale di San Giuseppe a Bamenda, nel nord-ovest del Camerun, l'ultima tappa di un tour africano storico in quattro nazioni. "Il mondo è devastato da una manciata di tiranni, eppure è tenuto insieme da una moltitudine di fratelli e sorelle solidali", ha detto ancora il pontefice. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva sferrato ieri un nuovo attacco affermando che il Papa può dire ciò che vuole sulle questioni internazionali, ma deve comprendere le realtà di un "mondo crudele". "Il Papa deve capire che l'Iran ha ucciso più di 42.000 persone negli ultimi mesi. Erano manifestanti completamente disarmati. Questo è il mondo reale", aveva aggiunto affermando di non avere "nulla contro" il pontefice.