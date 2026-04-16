Usa-Vaticano, storia di relazioni complicate: da Lincoln a Trump

Un nuovo capitolo dello scontro si è aperto dopo la rielezione di Trump a cui è seguita, l'8 maggio 2025, l'elezione del primo papa americano della storia. Dopo settimane di tensione, nata già nei mesi scorsi sul tema dei migranti e il rifiuto del Vaticano a entrare nel Board of Peace per Gaza, il 13 aprile scorso il tycoon ha lanciato un attacco diretto al pontefice. "È debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera", le parole di Trump che ha poi elogiato Louis Prevost, fratello del Papa, definendolo un vero MAGA.

A stretto giro è arrivata la replica di Leone XIV: "Io non ho paura dell'amministrazione Trump", ha detto il Pontefice in volo per l'Algeria, "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra".

Il 15 aprile Trump ha attaccato nuovamente Leone: "Qualcuno gli dica che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti”. E il vice JD Vance, cattolico, ha sottolineato: "Il Pontefice ha sbagliato nel dire che i discepoli di Cristo non sono mai dalla parte di chi un tempo brandiva la spada e oggi sgancia bombe. Dio era dalla parte degli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti? Credo certamente che la risposta sia sì".

Per approfondire: Dai migranti all’Iran, così si è arrivati allo scontro tra Trump e Papa Leone XIV