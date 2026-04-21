Papa Leone XIV oggi in Guinea Equatoriale, il programma del viaggio

Il programma in Guinea Equatoriale

La giornata più impegnativa del tour africano di Papa Leone sarà probabilmente quella di mercoledì 22 aprile, con due viaggi. Alle 8.10 da Malabo Leone si sposterà a Mongomo dove celebrerà la Messa nella Basilica dell’Immacolata Concezione. Alle 12.30 visiterà la “Escuela Tecnologica Papa Francesco”, progetto intitolato al Pontefice argentino. Alle 15.10 Leone XIV sarà di nuovo a bordo dell’aero per dirigersi a Bata, capitale politica della nazione. Tre i momenti che vivrà lì Leone, tutti di forte impatto: la visita alla prigione, poi il momento di preghiera al Monumento commemorativo delle vittime dell’esplosione di un’armeria, il 7 marzo 2021, che causò 20 morti e circa 500 feriti; infine l’incontro allo Stadio con giovani e famiglie a cui rivolgerà un discorso. Terminato il programma, il Papa alle 19.40 partirà da Bata e farà ritorno a Malabo. E Malabo sarà anche lo scenario dell’atto conclusivo del viaggio papale in Africa. La Messa allo Stadio la mattina del 23 aprile, alle 10, sarà infatti l’ultimo appuntamento del Pontefice che, alle 12.45, si congederà dal Paese e salirà sull’aereo che lo condurrà a Roma. L’arrivo è previsto alle 19.55.