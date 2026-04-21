Papa Leone XIV oggi in Guinea Equatoriale, il programma del viaggio

Ultima tappa del viaggio in Africa del Pontefice. Molti gli appuntamenti della giornata. A Malabo previsti una visita di cortesia al presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo e un incontro con le autorità. Poi l'incontro con il mondo della cultura e la visita all’ospedale psichiatrico Jean Pierre Olie. Il Papa si tratterrà nel Paese fino al 23 aprile quando farà poi ritorno in Vaticano
Ultima tappa del viaggio di Papa Leone XIV in Africa: oggi il pontefice arriva in Guinea Equatoriale, dopo essere stato in Algeria, Camerun e Angola. Fitto il programma di appuntamenti della giornata. A Malabo previsti una visita di cortesia al presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo e un incontro con le autorità (tutto nel palazzo presidenziale). Poi l'incontro con il mondo della cultura, nel pomeriggio, in un campus universitario intitolato proprio al Santo Padre, “León XIV”, dell’Università Nazionale. Terminati gli appuntamenti istituzionali, il Pontefice è atteso all’ospedale psichiatrico Jean Pierre Olie. In serata, invece, l’incontro con i vescovi guineani.
Il programma in Guinea Equatoriale
La giornata più impegnativa del tour africano di Papa Leone sarà probabilmente quella di mercoledì 22 aprile, con due viaggi. Alle 8.10 da Malabo Leone si sposterà a Mongomo dove celebrerà la Messa nella Basilica dell’Immacolata Concezione. Alle 12.30 visiterà la “Escuela Tecnologica Papa Francesco”, progetto intitolato al Pontefice argentino. Alle 15.10 Leone XIV sarà di nuovo a bordo dell’aero per dirigersi a Bata, capitale politica della nazione. Tre i momenti che vivrà lì Leone, tutti di forte impatto: la visita alla prigione, poi il momento di preghiera al Monumento commemorativo delle vittime dell’esplosione di un’armeria, il 7 marzo 2021, che causò 20 morti e circa 500 feriti; infine l’incontro allo Stadio con giovani e famiglie a cui rivolgerà un discorso. Terminato il programma, il Papa alle 19.40 partirà da Bata e farà ritorno a Malabo. E Malabo sarà anche lo scenario dell’atto conclusivo del viaggio papale in Africa. La Messa allo Stadio la mattina del 23 aprile, alle 10, sarà infatti l’ultimo appuntamento del Pontefice che, alle 12.45, si congederà dal Paese e salirà sull’aereo che lo condurrà a Roma. L’arrivo è previsto alle 19.55.
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