Seconda giornata nel Paese per il Pontefice. Alle 10 ora locale (le 11 in Italia) celebra la messa. Poi il trasferimento a Muxima per la recita del rosario. Il Santo Padre ripartirà la mattina del 21 aprile per la sua quarta e ultima destinazione nel continente africano: la Guinea Equatoriale
Seconda giornata in Angola per Papa Leone XIV. In mattinata trasferimento dalla capitale Luanda alla città satellite Kilamba, a circa 30 chilometri, per la messa delle 10 (ora locale, le 11 in Italia). La città è stata realizzata in pochi anni da imprese cinesi che hanno molti investimenti nel Paese. Poi nel pomeriggio Leone, in elicottero, si trasferirà a Muxima per poi recarsi al santuario di Mama Muxima per la recita del rosario. Infine, il ritorno nella capitale Luanda.
Il viaggio del Pontefice
Questo, come detto, è il secondo giorno in Angola per il Pontefice, dopo le tappe in Algeria e in Camerun. Ieri il Santo Padre ha effettuato una visita di cortesia al presidente João Lourenço, poi l'incontro con le autorità del Paese nel Palazzo presidenziale. Leone ripartirà la mattina del 21 aprile, per la sua quarta e ultima destinazione nel continente africano: la Guinea Equatoriale.
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Nella Basilica di San Pietro la cerimonia è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, poi la processione verso l'Altare, il canto dell'Exsultet, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale, la celebrazione del Sacramento della Confermazione e infine la Liturgia Eucaristica. Il Pontefice: il mondo è devastato da guerre e ingiustizie ma 'non lasciamocene paralizzare'