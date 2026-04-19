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Papa Leone XIV in Angola, oggi messa a Kilamba e rosario al santuario di Muxima

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Seconda giornata nel Paese per il Pontefice. Alle 10 ora locale (le 11 in Italia) celebra la messa. Poi il trasferimento a Muxima per la recita del rosario. Il Santo Padre ripartirà la mattina del 21 aprile per la sua quarta e ultima destinazione nel continente africano: la Guinea Equatoriale

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Seconda giornata in Angola per Papa Leone XIV. In mattinata trasferimento dalla capitale Luanda alla città satellite Kilamba, a circa 30 chilometri, per la messa delle 10 (ora locale, le 11 in Italia). La città è stata realizzata in pochi anni da imprese cinesi che hanno molti investimenti nel Paese. Poi nel pomeriggio Leone, in elicottero, si trasferirà a Muxima per poi recarsi al santuario di Mama Muxima per la recita del rosario. Infine, il ritorno nella capitale Luanda.

Il viaggio del Pontefice

Questo, come detto, è il secondo giorno in Angola per il Pontefice, dopo le tappe in Algeria e in Camerun. Ieri il Santo Padre ha effettuato una visita di cortesia al presidente João Lourenço, poi l'incontro con le autorità del Paese nel Palazzo presidenziale. Leone ripartirà la mattina del 21 aprile, per la sua quarta e ultima destinazione nel continente africano: la Guinea Equatoriale.

Pope Leo XIV during a welcome ceremony at 4 de Fevereiro Luanda International Airport, Luanda, Angola. 18 April 2026. Pope Leo XIV is on apostolic journey to Angola. ANSA/LUCA ZENNARO

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Pope Leo XIV during Holy Mass to Easter Vigil in the Holy Night of Easter at Saint Peter's Basilica in Vatican City, 04 April 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI
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