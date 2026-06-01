Polonia, torna il bus 666 diretto a Hel che divide i cattolici

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Polonia, torna il bus 666 diretto a Hel: il pullman che divide i cattolici

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Soprannominato “l’autobus per l’inferno” a causa di un gioco di parole che associa il numero 666 (la biblica “cifra della bestia”) al nome del capolinea (“hell” in inglese significa inferno), il nuovo collegamento ripristina la dicitura originaria dopo che, nel 2023, il numero era stato cambiato in 669 a seguito delle proteste di alcuni ambienti religiosi 

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A tre anni dalla scomparsa della linea di autobus 666 per la penisola di Hel, quel numero tornerà sulle strade polacche, stavolta con FlixBus. Soprannominato “l’autobus per l’inferno” a causa di un gioco di parole che associa il numero 666 (la biblica “cifra della bestia”) al nome del capolinea (“hell” in inglese significa inferno), il nuovo collegamento ripristina la dicitura originaria dopo che, nel 2023, il numero era stato cambiato in 669 a seguito delle proteste di alcuni ambienti religiosi che, con l’accusa di diffondere simboli satanici, avevano portato a diverse petizioni e alla fama del mezzo ben oltre i confini della Pomerania.

La corsa

Per molto tempo la corsa gestita da PKS Gdynia collegava Dębki con Hel, stretto lembo di sabbia lungo 35 chilometri e attrazione tra le più visitate della costa polacca sul Baltico. Il nuovo percorso, a lunga percorrenza, collegherà in circa 13 ore Hel a Cracovia passando per Varsavia, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia e Jurata. Il portavoce della compagnia di trasporto, Aleksander Kalenik, ha dichiarato che la numerazione è stata scelta deliberatamente come “elemento di comunicazione e marketing, con l'obiettivo di aumentare la visibilità del collegamento”. “È meglio quando una linea spiega da sola dove va – ha aggiunto Michał Leman, amministratore delegato di FlixBus per l'Europa orientale -. In questo caso non c'è davvero altro da aggiungere: tutti capiranno”.

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