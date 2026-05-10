EC1 Łódź – City of Culture è solo uno dei grandi progetti di rigenerazione urbana che hanno trasformato Łódź negli ultimi anni. Quello che oggi appare come un vasto polo dedicato a scienza, cinema e cultura, era infatti la prima centrale elettrica della città, nota come Elektrownia Łódzka. Entrata in funzione nel 1907 per fornire energia alle fabbriche di una città in piena espansione tessile, rimase attiva per gran parte del Novecento, fino alla dismissione definitiva all’inizio degli anni Duemila. Tra i simboli, oggi, della nuova Łódź, ospita un planetario (il più moderno della Polonia, con una cupola di 18 metri e uno schermo di 14 metri in 8K), un museo della Tecnologia e della Scienza, un Centro per il fumetto e la narrativa interattiva e il sopracitato NCKF.

Ma l’operazione di recupero più imponente della città è, senza dubbio, quella che ha dato vita a Manufaktura. Inaugurato il 17 maggio 2006 e dislocato su una superficie di 27 ettari, è situato nell’area dell’ex fabbrica di Izrael Poznański (uno degli industriali più ricchi di Łódź nel XIX secolo) ed è il più grande complesso del suo genere in Polonia. Oltre a 250 negozi e a decine di ristoranti, ospita una pista da bowling, una parete da arrampicata, un cinema, un hotel e due musei. Il primo, il Museo della Fabbrica, racconta la storia della fortuna industriale di Poznański e mostra come la fabbrica si è sviluppata nel tempo, le tecniche di produzione del tessuto di cotone e la vita quotidiana degli operai; il secondo invece, ms² – Muzeum Sztuki, è uno dei musei d’arte moderna più antichi al mondo (pare secondo solo al Moma di New York ma a Manufaktura dal 2008) e custodisce le opere di Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Max Ernst, Jean Arp e Fernand Léger. A pochi passi, in quella che era l’abitazione privata della famiglia Poznański (opera degli architetti Hilary Majewski e Adolf Zeligson), c’è invece il Museo della Città di Łódź.

Dettagli di Manufaktura - ©IPA/Fotogramma