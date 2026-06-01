Guerra Ucraina Russia, Macron: "Petroliera russa intercettata nell'Atlantico". LIVE
In un post su X, il leader francese ha dichiarato che "è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre quattro anni". Zelensky: "I russi rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano a combatterci, ho le prove". Poi il presidente ucraino aggiunge che "fino all'inverno abbiamo una finestra negoziale con Mosca" e chiede che i "negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino"
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La Marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa, durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico "con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito". Lo ha annunciato oggi il presidente Emmanuel Macron in un post su X. "E' inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre quattro anni", ha affermato il presidente francese, in un post accompagnato da alcune immagini del sequestro.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Cbs News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che, fino al prossimo inverno, l'Ucraina abbia una "finestra di opportunità" per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra. Poi chiede che i 'negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino'. L'Ue va verso il congelamento del price cap sul petrolio russo: resterebbe ai livelli attuali, evitando il rincaro di luglio.
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Ucraina, Macron: "Petroliera russa intercettata nell'Atlantico"
La Marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa, durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico "con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito". Lo ha annunciato oggi il presidente Emmanuel Macron in un post su X. "E' inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre quattro anni", ha affermato il presidente francese, in un post accompagnato da alcune immagini del sequestro. Si tratta della quarta intercettazione di questo tipo effettuata dalla Francia, impegnata nella lotta contro la flotta ombra russa.
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Zelensky: "Negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino"
Riflettendo su chi potrebbe rappresentare l'Europa ai colloqui di pace in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha menzionato il "formato a tre Paesi: Gran Bretagna, Francia e Germania. Questi tre Paesi, a mio avviso, possono agire come negoziatori". Lo ha detto in un'intervista a Cbs News, riportata dalla Ukrainska Pravda. "Ma abbiamo anche validi partner nei Paesi del Nord Europa - ha aggiunto - e, come sapete, la Turchia ha sempre voluto essere un mediatore, e abbiamo persino compiuto dei passi concreti con il ritorno dei nostri prigionieri di guerra. Anche questo è molto importante. Ma chi sarà alla fine? Spetta all'Ucraina e all'Europa decidere chi sarà, ed è altrettanto importante che la Russia sia pronta ai negoziati, al dialogo e all'Europa".
Zelensky: "Fino all'inverno abbiamo finestra negoziale con la Russia"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che, fino al prossimo inverno, l'Ucraina abbia una "finestra di opportunità" per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra. Lo ha detto in un'intervista a Cbs News, riportata dalla Ukrainska Pravda. Secondo lui dal dicembre 2025 la Russia ha iniziato a perdere l'iniziativa sul campo di battaglia, e ha condiviso queste informazioni con i partner americani. "A gennaio ho detto loro (ai partner, ndr) che, a mio parere, abbiamo una finestra di opportunità per i negoziati, perché ogni mese loro (i russi, ndr) perderanno sempre più uomini e per questo perderanno l'iniziativa sul campo di battaglia. Ora hanno iniziato ad attaccarci con massicci attacchi missilistici, e ancora una volta, il motivo principale per cui lo hanno fatto è che stanno iniziando a perdere sul campo di battaglia. In un mese non sono riusciti a occupare più territorio di quanto ne abbiano perso nello stesso mese. Quindi ora abbiamo questa finestra di tempo prima dell'inverno. Perciò penso che... prima dell'inverno, dobbiamo trovare un modo, un modo diplomatico, per sederci e parlare. Ma dipende dalla pressione su Putin, dalla pressione nella sua società, e penso che stia aumentando, la pressione con le sanzioni - non per revocarle, ma per imporne di nuove. Questa è una buona cosa, questa è la via diplomatica".
Zelensky: "Rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano a combatterci, ho le prove"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Cbs News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Lo scrive la testata statunitense. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte penale internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. Questa è la prima volta che Zelenskyy formula pubblicamente tale accusa, che va oltre le prove documentate di un programma statale russo di deportazione di bambini ucraini in campi di rieducazione o "russificazione". "Quando questi bambini crescono, li mandano sul campo di battaglia", ha affermato Zelensky. Ha dichiarato di "avere le prove", ma non ha specificato di quali prove si tratti. "Insegnano a questi bambini a odiare il loro paese, a odiare il loro popolo", ha detto Zelenskyy. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin nel 2023 a causa di quello che ha definito un programma di "deportazione illegale di popolazione (bambini)". Il Cremlino lo ha definito invece un'iniziativa umanitaria per prendersi cura degli orfani di guerra. Il Laboratorio di Ricerca Umanitaria della Yale School of Public Health ha concluso a marzo che Gazprom e Rosneft hanno contribuito a finanziare la rieducazione di oltre 2.000 bambini ucraini. Il rapporto sosteneva inoltre che la decisione dell'amministrazione Trump di concedere una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio russo in mare ha generato profitti inaspettati per entrambe le società. Alla domanda se la temporanea revoca delle sanzioni stia inavvertitamente alimentando il programma di rapimenti, Zelensky ha risposto: "La revoca delle sanzioni è un aiuto per i soldati russi. Spero che il Congresso trovi nuovamente la possibilità di imporre sanzioni ai russi, a causa dei bambini". Zelenskyy ha anche detto alla Cbs che l'Ucraina ha documentato il rapimento di almeno 20.000 bambini ucraini e chiede aiuto per rintracciare quelli che sospetta essere numeri ancora più alti.