La Marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa, durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico "con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito". Lo ha annunciato oggi il presidente Emmanuel Macron in un post su X. "E' inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre quattro anni", ha affermato il presidente francese, in un post accompagnato da alcune immagini del sequestro.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Cbs News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che, fino al prossimo inverno, l'Ucraina abbia una "finestra di opportunità" per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra. Poi chiede che i 'negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino'. L'Ue va verso il congelamento del price cap sul petrolio russo: resterebbe ai livelli attuali, evitando il rincaro di luglio.

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