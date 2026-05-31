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Parigi blindata per la sfilata del Psg con la coppa della Champions League. FOTO

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©Ansa

I giocatori campioni d'Europa sfilano nella capitale a bordo di un pullman. Prevista la presenza di oltre 100.000 persone. "Non tollereremo alcun eccesso, niente disordini. Continueremo ad esercitare la massima fermezza", ha detto il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez. Alle 18 la squadra all'Eliseo da Macron

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