Parigi blindata per la sfilata del Psg con la coppa della Champions League. FOTO
I giocatori campioni d'Europa sfilano nella capitale a bordo di un pullman. Prevista la presenza di oltre 100.000 persone. "Non tollereremo alcun eccesso, niente disordini. Continueremo ad esercitare la massima fermezza", ha detto il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez. Alle 18 la squadra all'Eliseo da Macron
- Dopo la notte di festeggiamenti a Parigi per la vittoria del Paris Saint Germain in Champions, segnata anche da violenti scontri e arresti, e dalla morte di un uomo, oggi i giocatori campioni d'Europa sfilano nella capitale a bordo di un pullman. "Non tollereremo alcun eccesso, niente disordini. Continueremo ad esercitare la massima fermezza", ha detto il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez.
- Il programma della giornata prevede che i giocatori campioni d'Europa sfilino nella capitale a bordo di un pullman alzando al cielo la Coppa a Champs-de-Mars. Attese almeno 100.000 persone. Poi alle 18, appuntamento all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron. Quindi, dalle 19:30, nuova festa organizzata in serata, stavolta nello stadio di casa, con i tifosi sugli spalti, al Parco dei Principi.
- La notte di festa per il successo del Psg è stata segnata da momenti di tensione, con scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nell’area dello stadio del club. Il bilancio dei fermati è salito a oltre 700 persone. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita. In foto, un'immagine di Parigi del 30 maggio 2026
- Dopo il dispiegamento di 22mila tra poliziotti e gendarmi già da ieri pomeriggio, proprio per contenere i disordini previsti, le forze dell’ordine sono impegnate anche oggi per la sfilata dei giocatori. In foto, i tifosi del Psg la sera del 30 maggio 2026