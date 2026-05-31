La notte di festeggiamenti a Parigi per la vittoria del Psg in Champions è stata segnata da scontri, incidenti e disordini in varie zone della capitale. Il bilancio è di un morto, un ferito in prognosi riservata e 219 partecipanti ai festeggiamenti feriti, otto dei quali in modo grave

Nella notte di festeggiamenti a Parigi per la vittoria del Paris Saint Germain in Champions , segnata anche da violenti scontri e arresti, soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi del Parco dei Principi, si sono verificati anche incidenti in varie zone della capitale. Il bilancio, secondo la procura di Parigi, è di un uomo morto e di un’altra persona gravemente ferita. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. Il numero complessivo dei feriti durante i festeggiamenti, invece, è stato indicato dal ministro dell’Interno francese Laurent Nunez: "Al momento contiamo 219 partecipanti ai festeggiamenti di ieri sera che sono feriti, 8 dei quali in modo grave”.

Nunez: “La nostra risposta è di grande fermezza"



"La stragrande maggioranza dei partecipanti ai festeggiamenti - ha aggiunto il ministro - è uscita di casa per festeggiare e tutto andato benissimo. Ma qualche individuo, e non si tratta di tifosi del PSG, ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini. Noi siamo qui per impedirglielo. La nostra risposta è di grande fermezza".



Gli scontri e gli arresti



La notte di festa per il successo del Psg è stata segnata anche da momenti di tensione, con scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nell’area dello stadio del club. Il bilancio dei fermati è salito a 780 persone, mentre 457 sono state trattenute in stato di detenzione durante la notte dei festeggiamenti. Lo ha riferito il ministro dell’Interno francese, durante un punto stampa, denunciando “un aumento del fuoco di lanciarazzi contro le forze dell’ordine”. "Abbiamo avuto alcuni raduni in un clima di festa ovunque sul territorio nazionale la situazione è rimasta globalmente sotto controllo nonostante qualche eccesso, regolarmente sedato dalle forze dell'ordine". Gli scontri si sono concentrati soprattutto vicino a Porte de Saint-Cloud, nell’area del Parco dei Principi. Sono stati lanciati petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. La polizia ha effettuato diverse cariche per disperdere i gruppi più agitati alla Bastiglia, nella zona del maxischermo e nei pressi degli Champs-Elysées. Durante le tensioni, diversi negozi sono stati saccheggiati.



Sicurezza rafforzata per la sfilata del Psg: attese 100mila persone



Dopo il dispiegamento di 22mila tra poliziotti e gendarmi già da ieri pomeriggio per contenere i disordini previsti, le forze dell’ordine saranno impegnate anche oggi per la sfilata dei giocatori campioni d’Europa a Champs-de-Mars, dove sono attese 100mila persone. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà poi l’Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Emmanuel Macron.

