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Usa, colpita imbarcazione di narcotrafficanti nel Pacifico: tre morti

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Le forze armate statunitensi hanno riferito di aver colpito una nave sospettata di traffico di stupefacenti nell'oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L'operazione rientra nella più ampia campagna contro il narcotraffico condotta dagli Usa

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Le forze armate statunitensi hanno riferito di aver colpito una nave sospettata di traffico di stupefacenti nell'oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L'operazione rientra nella più ampia campagna contro il narcotraffico condotta dagli Stati Uniti. Il Comando Sud (Southcom), responsabile delle operazioni militari nella regione, ha spiegato su X che l'mbarcazione si trovava lungo una rotta nota per il traffico di droga e che nessun militare americano è rimasto ferito.

Attacchi intensificati su ordine di Trump

Su ordine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, le forze armate Usa hanno intensificato dallo scorso autunno gli attacchi contro imbarcazioni nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale, sospettate di essere utilizzate per il trasporto di droga verso gli Stati Uniti. 

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