Usa, colpita imbarcazione di narcotrafficanti nel Pacifico: tre morti

Le forze armate statunitensi hanno riferito di aver colpito una nave sospettata di traffico di stupefacenti nell'oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L'operazione rientra nella più ampia campagna contro il narcotraffico condotta dagli Usa
Le forze armate statunitensi hanno riferito di aver colpito una nave sospettata di traffico di stupefacenti nell'oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L'operazione rientra nella più ampia campagna contro il narcotraffico condotta dagli Stati Uniti. Il Comando Sud (Southcom), responsabile delle operazioni militari nella regione, ha spiegato su X che l'mbarcazione si trovava lungo una rotta nota per il traffico di droga e che nessun militare americano è rimasto ferito.
Attacchi intensificati su ordine di Trump
Su ordine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, le forze armate Usa hanno intensificato dallo scorso autunno gli attacchi contro imbarcazioni nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale, sospettate di essere utilizzate per il trasporto di droga verso gli Stati Uniti.
Ecuador nel caos, Noboa dichiara "guerra" ai narcotrafficanti. FOTO
Il Paese è a un passo dalla guerra civile dopo che ieri un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in uno studio del canale televisivo pubblico prendendo in ostaggio giornalisti e tecnici, poi liberati dalle forze speciali. Il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni, decisione che ha generato una serie di rappresaglie dei narcos con violenze e saccheggi contro istituzioni e forze dell'ordine