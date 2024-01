Ecuador nel caos, Noboa dichiara "guerra" ai narcotrafficanti. FOTO

Il Paese è a un passo dalla guerra civile dopo che ieri un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in uno studio del canale televisivo pubblico prendendo in ostaggio giornalisti e tecnici, poi liberati dalle forze speciali. Il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni, decisione che ha generato una serie di rappresaglie dei narcos contro istituzioni e forze dell'ordine