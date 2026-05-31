Una meteora è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Viaggiava a 75 mila miglia orarie (oltre 120 mila km/h) a un'altitudine di 40 miglia. Lo ha fatto sapere la Nasa
Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Lo ha fatto sapere la Nasa. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 14:06 (20:06 ora italiana, ndr), ha dichiarato in un comunicato all'Afp Jennifer Dooren, vice responsabile della comunicazione dell'agenzia spaziale statunitense.
La meteora viaggiava a 120 mila km all'ora
"Questa palla di fuoco non era associata ad alcuno sciame meteorico attualmente attivo, ma era un oggetto naturale e non il rientro di detriti spaziali o di un satellite", ha affermato Dooren. "Si stima che l'energia rilasciata al momento della disintegrazione sia equivalente a circa 300 tonnellate di Tnt, il che spiega i forti boati". La meteora viaggiava a 75 mila miglia orarie (oltre 120 mila km/h) a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata, ha aggiunto Dooren. Gli abitanti della zona sono stati allarmati dai forti boati inaspettati, e gli utenti sui social media hanno segnalato che erano così potenti da far tremare le case.
Il precedente in Russia nel 2013
Nel 2013 una palla di fuoco aveva solcato i cieli di Chelyabinsk, in Russia. L'asteroide, grande quanto una casa, è esploso a 22 chilometri di altezza, rilasciando un'onda d'urto equivalente a 440 mila tonnellate di Tnt, secondo la Nasa. L'esplosione aveva mandato in frantumi i vetri di un'area di oltre 518 chilometri quadrati, ferendo più di 1.600 persone, principalmente a causa dei frammenti di vetro.
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