Una meteora è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Viaggiava a 75 mila miglia orarie (oltre 120 mila km/h) a un'altitudine di 40 miglia. Lo ha fatto sapere la Nasa

Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Lo ha fatto sapere la Nasa. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 14:06 (20:06 ora italiana, ndr), ha dichiarato in un comunicato all'Afp Jennifer Dooren, vice responsabile della comunicazione dell'agenzia spaziale statunitense.

La meteora viaggiava a 120 mila km all'ora

"Questa palla di fuoco non era associata ad alcuno sciame meteorico attualmente attivo, ma era un oggetto naturale e non il rientro di detriti spaziali o di un satellite", ha affermato Dooren. "Si stima che l'energia rilasciata al momento della disintegrazione sia equivalente a circa 300 tonnellate di Tnt, il che spiega i forti boati". La meteora viaggiava a 75 mila miglia orarie (oltre 120 mila km/h) a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata, ha aggiunto Dooren. Gli abitanti della zona sono stati allarmati dai forti boati inaspettati, e gli utenti sui social media hanno segnalato che erano così potenti da far tremare le case.