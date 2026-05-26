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Filippine, meteora illumina il vulcano Mayon

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Una meteora ha attraversato il cielo accanto al vulcano Mayon in eruzione, nelle Filippine. Le immagini sono state riprese da una telecamera dell’Istituto filippino di vulcanologia, che ha precisato come il corpo celeste si sia disintegrato nell’atmosfera senza colpire il vulcano.

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