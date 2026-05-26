Filippine, meteora illumina il vulcano Mayon

Una meteora ha attraversato il cielo accanto al vulcano Mayon in eruzione, nelle Filippine. Le immagini sono state riprese da una telecamera dell’Istituto filippino di vulcanologia, che ha precisato come il corpo celeste si sia disintegrato nell’atmosfera senza colpire il vulcano.
Prossimi video
Cina, alluvioni e frane in diverse province
Mondo
Avviso Mosca a Usa: "Evacuare personale diplomatico da kiev"
Mondo
Gran Bretagna, torna la folle corsa al formaggio
Mondo
Papa: Chiesa vuole essere parte dello sviluppo tecnologico
Mondo
Sumud Flotilla in Libia, presto esplusi i 10 arrestati
Mondo
Virus Ebola, in Congo oltre 900 contagi e 200 vittime
Mondo
Edimburgo, incendio sull’altura di Arthur’s Seat
Mondo