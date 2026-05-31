Parigi, disordini dopo la vittoria del PSG: 280 arresti

Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Arsenal. I festeggiamenti per il successo europeo sono degenerati in scontri con la polizia, in particolare nei pressi del Parco dei Principi, sugli Champs-Élysées e nell’area della Bastiglia. Secondo il Ministero dell’Interno, oltre 235 persone sono state arrestate. Durante i disordini sono stati incendiati veicoli e cassonetti e lanciati petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Sette agenti sono rimasti feriti. Il ministro Laurent Nuñez ha definito le violenze “assolutamente inaccettabili”.
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