Libano, bandiera israeliana su Beaufort: castello conteso da 900 anni

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato che le Forze di Difesa Israeliane hanno preso il controllo della fortezza medievale di Beaufort, nel sud del Libano. "A 44 anni dalla battaglia eroica di Beaufort, e in questa giornata dedicata ai soldati caduti nella Prima guerra del Libano (1982), le nostre truppe sono tornate sulla cima di Beaufort e vi hanno nuovamente issato la bandiera israeliana", ha dichiarato Katz su Telegram

Vi sono luoghi sulla Terra che hanno segnato la storia e non hanno mai conosciuto la pace. Come il castello di Beaufort, arroccato a 700 metri di altezza sul fiume Litani, nel Libano meridionale, conteso da quasi 900 anni.

A conquistare quella che era gia' un insediamento fortificato noto come Shaqif Arnun, la scogliera di Arnoun, fu il re crociato Folco d'Angio', e poi re di Gerusalemme, nel 1139. Poco dopo su quello sperone fece costruire il castello che, in omaggio al nuovo signore franco, fu ribattezzato 'Beau Fort' (Bella fortezza) come è ancora noto, anche se il suo nome arabo è Qalat al-Shaqif. Saladino riuscì a strapparlo ai nemici nel 1190 dopo un assedio di due anni, ma 50 anni dopo i crociati lo ripresero e nel 1260 lo vendettero ai Templari che però non ne godettero a lungo. Nel 1268 l'allora sultano mamelucco Baibars lo espugnò una volta per tutte.

Seguirono secoli di declino, con gli ottomani che lo distrussero in parte fino a un terremoto che nel 1837 che inflisse ulteriori danni. Diventato rifugio di pastori, il castello - o ciò che ne rimaneva - tornò all'antico ruolo strategico a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, quando l'Organizzazione perla liberazione della Palestina (Olp) ne fece una base militare. Allo scoppio della guerra del 1982, e all'invasione israeliana, Beaufort divenne teatro di una battaglia violentissima, cui il ministro della Difesa Israel Katz non ha mancato di fare riferimento nell'annunciare oggi la 'reconquista'. La notte tra il 5 e il 6 giugno, unità scelte tra cui la brigata Golani ricevettero l'ordine di prendere il castello. Invece di bombardarlo dal cielo, si decise un attacco diretto via terra. Dopo ore di combattimento stanza per stanza, contro i palestinesi trincerati in posizioni piu' elevate, le forze israeliane ebbero la meglio, non senza perdite. Almeno sei i caduti nelle file dell'Idf e una decina in quelle dell'Olp.

Durante i 18 anni di occupazione israeliana, Beaufort fu più volte attaccato dall'Olp e da Hezbollah. Fino al ritiro israeliano nel maggio del 2000. Prima di andarsene, gli israeliani minarono in parte la fortezza per renderla non più utilizzabile. Negli anni successivi il castello fu restaurato e divenne sito storico. Ma il destino aveva deciso che non ci fosse pace per Beaufort. Quando Israele ha dichiarato guerra a Hezbollah, nel 2024, la rocca è stata di nuovo presa di mira più volte. A poco sono valsi gli appelli a preservarlo arrivati dall'Unesco, che l'anno scorso l'ha inserito nella lista provvisoria dei siti patrimonio dell'umanità. E da oggi a Beaufort sventola una nuova bandiera, quella di Israele.