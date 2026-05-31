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Congo, il direttore OMS a Bunia per l'emergenza Ebola

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Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha visitato Bunia, epicentro dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, incontrando autorità, operatori sanitari e leader locali. Ha sottolineato l’importanza della fiducia delle comunità e delle sepolture sicure per contenere il contagio. L’epidemia, la diciassettesima nel Paese dal 1976, è causata dal ceppo Bundibugyo, per cui non esistono vaccini o cure autorizzate. I casi si sono estesi oltre l’Ituri, fino al Nord e Sud Kivu. Le autorità sanitarie e i partner internazionali stanno intensificando attività di sorveglianza, tracciamento dei contatti e assistenza ai pazienti.

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